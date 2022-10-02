نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأحد، إلى التعمق في دراسة أسباب "خيانة" الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، لـ"الأمة العربية"، وذلك بعد خطاب للثاني هاجم فيه السعودية.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التاريخ المعاصر يفضح حسن نصر الله وخيانته للأمة العربية"، وتابع قائلًا: "مراكز البحوث والدراسات العربية عليها أن تكرس بحوثها..عن أسباب انفصال حسن نصر الله، وعبدالملك الحوثي عن القومية العربية..هل مرده المذهبية او الدفع نقدًا؟ لأن مثل هذه الدراسات تخدم الأمن القومي العربي"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "ما تفتح جوجل إلا وجدت حسون يهاجم السعودية"، وتابع: "حسن نصر الله ظاهرة خيانة للأمة تستحق التعمق في دراستها"، حسب قوله.

وكان نصرالله قد تساءل، خلال خطاب تلفزيوني السبت: "كيف يمكن لأناس طبيعيين أن ينظروا بعين الود والمحبة إلى السعودية التي أرسلت 5000 انتحاري للعراق، ثم يتوجه بالعداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فعلت كل شيء ليتحرر العراق"، على حد تعبيره.