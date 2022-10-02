نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يردد عبارات "تمس بالآداب العامة" لدى وصول إحدى الفرق الكورية المشاركة في فعاليات حفل KCON بالعاصمة الرياض.

أفاد بيان لقطاع الأمن العام، نُشر عبر تويتر، الأحد، أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ألقت القبض على شخص "لتلفظه بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة على فرقة مشاركة في فعالية بمدينة الرياض".

يتم تنظيم حفل KCON للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

يٌقام الحفل سنويًا في أماكن مختلفة حول العالم. ويضم أكثر من فرقة كورية.