نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

وزير خارجية اليمن يبين لـCNN ما هي ضمانات الهدنة اليمنية ودور إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أنباء سعودية عن "تعنت" الحوثيين بشأن تمديد مدة الهدنة في اليمن، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة تغريدة توعد فيها بـ"العودة"، مساء السبت.

وكتب يحيى سريع عبر صفحته على موقع تويتر: "قد نعود مجددًا... فابقوا معنا"، حسب تعبيره.

ومن المعروف أن سريع هو الذي يدلي بيانات قصف مناطق في العمق السعودي، ويعلق نيابة عن الجناح العسكري للجماعة، وقد غابت بياناته منذ بدء الهدنة في اليمن.

وكان قد نشر سريع تغريدتين السبت قال في إحداهما: "بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان، وكذلك الشركات النفطية الأجنبية، والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية ،فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات".

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين في الثانية: "وسنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة. إن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة"، حسب تعبيره.

بالمقابل، نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية خبرا عن مصدر مطلع يشير إلى أن الحوثيين "يتعنتون" بشأن تمديد الهدنة في اليمن.

وتنتهي الهدنة بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر/تشرين ثاني بعد أن صمدت 6 أشهر إثر دخولها حيز التنفيذ في 2 إبريل/نيسان الماضي.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، الطرفين على توسيع شروط الهدنة ومدتها، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.