دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من مقابلة أجراها الداعية الإسلامي، صالح المغامسي وما قاله عن المذهب الإباضي، مستشهدين بما قاله صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة عن هذا المذهب.

تصريحات المغامسي أتت في مقابلة إذاعة ثمانية، الأسبوع الماضي وقال فيها: "قليل من الناس بصراحة من اطلع على المذاهب الأربعة، يعني قد تأتي إنسانا إماما في مذهبه يرجع له في المذهب الحنبلي لكن لو سألته عن مذاهب مالك والشافعي يعني يعرف منها أشياء بسيطة لم يدرسها ولو سألت مالكيا فنفس الشيء وكذلك لو سألت شافعا، قليل، فضلا عن مذهب جعفر الصادق الذي يتبناه الشيعة أو مذهب ابن حزم الذي أشبه ما انترس.."

وأضاف: "اذكر ولله الحمد محمد أبوزهرة الإمام المصري المعروف رحمة الله عليه كان يدرس في الدراسات العليا في جامعة الأزهر المذاهب الفقهية، فأطال المحاضرات فأصبحت هذه المحاضرات كتبا فيها الإمام ابن حزم والإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجعفر وجابر ابن زيد، جابر ابن زيد عند مذهب الإباضية وعندي نسخة من المذهب واتأمله وأقرأه وأنا أجل أهل هذا المذهب وأحبهم وليس بيني وبين أحد من أهل الإسلام خصومة.."

وتابع قائلا: "لا أريد أن تكون بيني وبينهم خصومة ولا يلزم أن أؤمن بكل ما يقولونه لكن أنا لم يكلفني الله أن أكون حكما بين خلقه يعني هذه نقطة أنا أعرفها من نفسي، ما كلفني الله أن أكون حكما.."