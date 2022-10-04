(CNN)-- نفى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا، وقال إن إيران تنفي صحة هذه الأخبار عن تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وأضاف كنعاني، يوم الاثنين، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الأخبار التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة وكذلك تصريحات مسؤولين أوكرانيين حول استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من قبل الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، أن طهران "تعتبر هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "منذ بداية الصراع في اوكرانيا وحتى الآن، أعلنت دائما سياستها المبدئية والواضحة القائمة على الحياد النشط والمعارض للحرب وضرورة تسوية الخلافات بين الطرفين سياسيا وبعيدا عن العنف".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أجرى خلال الأشهر الأخيرة اتصالات ولقاءات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، وأكد خلال هذه الاتصالات على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار، مبينا "استعداد طهران للمساعدة في هذا المجال".

يذكر أن أوكرانيا أعلنت، الشهر الماضي، أنها سحبت اعتماد السفير الإيراني لديها، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف "بشكل كبير" بسبب إمداد روسيا بأسلحة إيرانية الصنع.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات شنتها القوات الروسية على أوديسا باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان وقتها: "عقب توجيه الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) باتخاذ إجراءات عاجلة للرد على استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية الصنع على أراضي أوكرانيا، تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية".

وأضافت: "قيل للقائم بالأعمال إن إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية، واستخدامها ضد المدنيين يتعارض مع الموقف المعلن المتمثل في الحياد واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

تابع البيان: "وردا على هذا العمل غير الودي، قرر الجانب الأوكراني حرمان سفير إيران لدى أوكرانيا من الاعتماد، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير".

وقال بيان صادر عن مكتب زيلينسكي إن "العينات التي تم جمعها في ساحة المعركة أكدت أن روسيا تستخدم أسلحة إيرانية الصنع في أوكرانيا".

وقال متحدث باسم زيلينسكي إن "مثل هذه الأعمال من جانب إيران تعتبر ضد سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين".

وكذلك أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريحات سابقة، أن روسيا تستخدم حاليا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات واستطلاعات في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا مجرد مؤشر على أن الروس يستخدمون وسيلة نعلم أنهم سعوا للحصول عليها من إيران".

يذكر أن الولايات المتحدة كان لديها تقديرات، في أواخر أغسطس/ آب، بأن روسيا تسلمت الطائرات الإيرانية، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.

وقال المسؤولون إن الروس تسلموا الطائرات المسيرة من مطار إيراني وتم شحنها إلى روسيا في منتصف أغسطس.

وذكرت CNN أن المسؤولين الروس بدأوا التدريب على الطائرات بدون طيار في إيران خلال يوليو/ تموز.