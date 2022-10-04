دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وما قاله عن جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بملف إطلاق سراح الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

تصريحات الرئيس الأوكراني جاءت خلال مقابلة مع "Arab News" حيث قال: "أنا ممتن لولي العهد لعملية تبادل أسرى الحرب الآمنة، روسيا والاتحاد الروسي لم يرغبا بإطلاق سراح الأجانب حتى لا يظهروا مكاسب أوكرانيا السياسية.."

وتابع قائلا: "وعليه نظرا للعلاقات بين ولي العهد السعودي مع روسيا كانت فرصة جيدة للنجاح وانا ممتن للغاية له (ولي العهد السعودي) على هذه النتائج الرائعة".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد أوضح بتصريحات سابقة الجهود التي بذلها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، قائلا في جلسة نقاش نظمها منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 ونقلته وزارة الخارجية السعودية: "عرضت المملكة منذ بداية الصراع مكاتبها للوساطة واتصل ولي العهد مباشرة بعد اندلاع الأعمال العدائية بالرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي لتقديم مساعدتنا وبقينا منخرطين مع جميع الأطراف وعندما علم ولي العهد بقضية هؤلاء المقاتلين الأجانب والصعوبات المحيطة بالمفاوضات حول تبادل الأسرى انخرط مع جميع الأطراف المعنية وعمل على تسهيل إطلاق سراح السجناء".