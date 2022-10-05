دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده وخطاب أدلى به بذكرى حرب الـ6 من أكتوبر العام 1973.

جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق على الفيديو: "أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض، رحمة الله عليهم جميعاً".

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية سلسلة تغريدات عن حرب أكتوبر، قالت فيها: "الحرب التي حولت العداء الى صداقة - اسرائيل تسميها حرب الغفران ومصر تسميها حرب اكتوبر.. نشبت الحرب في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما، في 3 من اكتوبر 1973، في يوم الغفران أقدس ايام السنة.. كانت مباغتة لإسرائيل ولم يكن الوقت الكافي لتعبئة منتظمة لجنود الاحتياط".

وتابعت قائلة: "حقّق الجيشان المصري والسوري بعض الإنجازات الهامة في البداية. اجتاز الجيش المصري قناة السويس وانتشر على امتداد ضفتها الشرقية.. ولكن سرعان ما قلبت إسرائيل الأمور رأسًا على عقب. وصل جيش الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بُعد 100 كم. من القاهرة، وكانت مدفعية إسرائيل قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بدمشق. وافقت بعدها مصر وسوريا على وقف إطلاق النار ووقعت اتفاقيات فصل القوات. كبدت الحرب إسرائيل ثمنًا باهظَا بمقتل 2،688 جنديًا إسرائيليا. بالجانب المصري قتل حوالي 10 الاف جندي. خسر سلاح الدبابات الإسرائيلي أكثر من 150 دبابة لكن تميز بالأداء سلاح البحرية".