خبير إيراني يتوقع ما سيحدث في البلاد بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي

(CNN)-- أُطلق سراح المطرب الإيراني شيرفين حاجيبور بكفالة بعد اعتقاله مؤخرًا، بسبب أغنيته الداعمة للاحتجاجات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت "إرنا" إن المدعي العام في محافظة مازندران، حيث مكان اعتقال حاجبور، قال إنه سيتم الإفراج عن المغني "إلى أن تمر قضيته بالإجراءات القانونية".

وفي منشور على موقع إنستغرام، الثلاثاء، شكر حاجيبور أنصاره وتعهد بعدم مغادرة إيران.

وقال المطرب: "أنا ممتن جدًا لكل هذا الدعم خلال هذا الوقت. جئت إلى هنا لأقول إنني بخير. لكن لسوء الحظ، أساءت بعض المجموعات خارج إيران، التي لا علاقة لي بها، استخدام أغنيتي سياسياً بعد نشرها".

وأضاف: "أنا مرتبط بهذه الأرض، لقد ولدت هنا، وسأظل دائمًا واحدًا منكم. لست مستعدًا للمغادرة هنا والذهاب إلى مكان آخر. ومن أجل بلدي وعلمي وشعبي سأبقى، سأغني، ولا أريد أن أستخدم كدمية لأشخاص لا يهتمون بي وبك وبهذا البلد".

لا تعرف CNN الظروف التي أدلى بها حاجيبور بهذا التصريح.

ألقي القبض على حاجيبور الأسبوع الماضي في إطار حملة على الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في إيران، والتي اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الآداب في 13 سبتمبر/ أيلول.

بعد اتهامها بانتهاك قواعد اللباس المحافظة في البلاد. انتشرت أغنية هاجيبور "باراي"، والتي تعني "من أجل..." بالفارسية، على الإنترنت بعد بدء الاحتجاجات، وحصلت على ملايين المشاهدات في غضون أيام، ويتم تداولها على نطاق واسع بين الإيرانيين داخل وخارج البلاد. يبدو أن كلمات الأغنية تستند إلى تغريدات شاركها إيرانيون للتعبير عن مشاعر احتجاج الناس، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية.