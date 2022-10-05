"طبوها يا جيش المهدي".. قناة عراقية تنشر فيديو من عملية اقتحامها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من عملية اقتحام قناة الرابعة العراقية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ونشرت القناة على صفحتها الرسمية مقطع فيديو من عملية الاقتحام قائلة بتعليق: "’طبوها يا جيش المهدي‘.. بهذه الهتافات اقتحم الصدريون قناة الرابعة ودمروا أجهزتها".

وفي تغريدة منفصلة قالت القناة: "تنوه قناة (الرابعة) لمشاهديها ومستمعيها الأكارم أنها ستعاود بث منهاجها إلى متابعيه بأقرب وقت ممكن بعد إصلاح ما تم تدميره وتخريبه باقتحام مقر القناة".

من جهته علق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بتغريدة قال فيها: "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية.. وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".