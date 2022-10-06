أردوغان: يمكننا اللجوء إلى لقاء بشار الأسد في الوقت المناسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خيار لقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، مطروح عندما يحين الوقت المناسب لذلك، مشيرا إلى أن هناك محادثات تجري بين البلدين على مستوى منخفض.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سوريا"، حسب قوله.

وأردف الرئيس التركي قائلا: "هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا على مستوى منخفض"، على حد قوله.

وكان قد قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، في أغسطس/آب الماضي، إن تركيا ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في إشارة إلى تغير موقف أنقرة تجاه حكومة بشار الأسد.

وتضررت العلاقات بشكل كبير بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وأسفر ذلك عن تجميد جميع الاتفاقيات وانقطعت المحادثات والزيارات الدبلوماسية المعلنة بينهما.