إسرائيل ترفض تعديلات لبنان بملف ترسيم الحدود وترد على تهديد نصرالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفضها للتعديلات التي قدمها الجانب اللبناني فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مهددة في الوقت ذاته حزب الله اللبناني أو أي جهة من استهداف منصة كاريش.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، جاء فيها: "إسرائيل تبلغ لبنان برفضها التعديلات التي طلب ادخالها على الاتفاق! أوضح مصدر سياسي كبير ان رئيس الوزراء لبيد قال إن إسرائيل لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش".

وتابعت الصفحة: "عندما سيكون هذا الأمر ممكنا. لو حاول حزب الله أو أي طرف آخر ضرب منصة كاريش أو تهديدنا – فإن المفاوضات على الخط البحري ستتوقف فورا وعندئذ سيتوجب على حسن نصرالله أن يشرح لمواطني لبنان لماذا ليست لهم منصة غاز وليس لهم مستقبل اقتصادي".

وكان حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد تحدث في تصريحات منتصف الشهر الماضي عن إعطاء الفرصة للمفاوضات، ولكن "أعيننا وصواريخنا على كاريش"، على حد تعبيره.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان نصرالله قوله: "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتيّة.. لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقّة".