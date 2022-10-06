السيسي يستذكر السادات بذكرى حرب أكتوبر: بطل الحرب والسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر 1973 ستظل نقطة تحول "بتاريخنا المعاصر" وذلك في تغريدات له بالذكرى الـ49 للحرب في السادس من أكتوبر.

وقال السيسي في تغريداته إن "حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه".

وتابع قائلا: "وفي الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن".

وأضاف: "أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته".