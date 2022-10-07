دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خالد، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن التعامل مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان والأسلوب الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

تصريحات خالد الجبري جاءت بتقرير نشرته وكالة اسوشيتد بريس، وأعاد نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "هذا أحد العيوب الرئيسية في سياسة بايدن حتى الآن، أنه في هذا النوع من التقارب الأمريكي السعودي، كان غير متوازن، لقد كانت تنازلات أحادية الاتجاه، وهذا لا يعمل مع محمد بن سلمان.. حتى لو لم تكن (بايدن) على استعداد لاستخدام العصا مع محمد بن سلمان، فلا تتخلى عن الجزرة مجانًا".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق على هذه التصريحات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

من جهتهم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتعليقات هاجمت المستشار الأمني السعودي السابق.

وكانت مجوعة "سكب" السعودية القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري، أولاً في كندا ثم الولايات المتحدة. وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية "لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب".

بينما ينفي الجبري الاتهامات ويدعي أن الأمير محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية. وفر الجبري إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين وينسبون إليهم الفضل في إنقاذ مئات، وربما الآلاف، من أرواح الأمريكيين.