مسؤولون أمريكيون: مقتل اثنين من كبار قادة "داعش" في غارة بسوريا

(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، يوم الخميس، إن القوات الأمريكية قتلت اثنين من كبار قادة "داعش" في غارة جوية في شمال سوريا، بعد يوم واحد من غارة أمريكية قتلت مهربا في التنظيم.

وأضاف المسؤولون أن الغارة أسفرت عن مقتل أبو علاء، أحد كبار قادة "داعش" الخمسة ونائب زعيم "داعش" في سوريا، وكذلك أبو معاذ القحطاني، المسؤول بالتنظيم عن الأسرى.

وذكر المسؤلون أن الغارة نفذت الساعة 6:23 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، ولم تقع أضرار أو خسائر في القوات الأمريكية المشاركة في العملية.

وقال المسؤولون إن عناصر القيادة المركزية الأمريكية أمضت أكثر من ألف ساعة في جمع معلومات استخبارية عن الأهداف للحد من مخاطر الأضرار الجانبية، ووفقًا لتقدير أولي ، لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين.

وتأتي الغارة الجوية بعد أن شن الجيش الأمريكي غارة منفصلة في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل مهرب أسلحة بـ"داعش"، ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، يوم الخميس.

وشنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، الليلة الماضية، غارة بطائرة مروحية في شمال شرق سوريا بالقرب من مدينة القامشلي استهدفت راكان وحيد الشمري، أحد مسؤولي التنظيم، والذي كان يقوم بتسهيل تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات "داعش".

وأسفرت الغارة عن مقتل الشمري وإصابة أحد معاونيه، فيما احتجزت القوات الأمريكية اثنين من مساعديه.