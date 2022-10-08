وزيرة بلجيكية تقص خصلة من شعرها في البرلمان دعما للمرأة الإيرانية

(CNN)-- قامت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب ونائبتان في البرلمان بقص خصلات من شعرهن، خلال جلسة برلمانية، يوم الخميس، دعما للمرأة الإيرانية وتضامنا مع الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بسبب وفاة الشابة العشرينية، مهسا أميني، عندما كانت رهن اعتقال "شرطة الأخلاق" الإيرانية التي اقتادتها بسبب "ملابسها غير اللائقة".

وأشعلت وفاة مهسا أميني احتجاجات واسعة في إيران لا تزال مستمرة من 3 أسابيع، أسفرت عن مقتل العشرات وسط تضارب في الأرقام.

ونشرت النائبة البلجيكية داريا صفاعي، التى كانت تجلس بجوار الوزيرة وقامت بقص خصلة من شعرها، عبر حسابها على تويتر، فيديو للواقعة وعلقت عليه بقولها: "قصصت شعري في البرلمان البلجيكي للفت الانتباه إلى مقتل مهسا أميني وجميع ضحايا الثورة الإيرانية"، وأكدت على دعمها للشعب الإيراني.

وكانت السياسية السويدية عبير السهلاني قامت بقص شعرها للتضامن مع المرأة الإيرانية أثناء مخاطبتها البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء.

وقد تحدثت السهلاني مع إيزا سواريز من CNN حول شجاعة النساء الإيرانيات وانتقدت قادة العالم لعدم امتلاكهم الشجاعة للتحدث عن الاحتجاجات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن هيئة الطب الشرعي في إيران أعلنت، يوم الجمعة، أن أميني لم تمت نتيجة ضرب على الرأس أو الجسد بل جراء حالة مرضية كانت تعاني منها، وأضافت الهيئة أن الوفاة "لا علاقة لها بإصابتها بالرأس أو الجسد"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابعت أن الشابة كانت تستخدم بعض الأدوية في إطار التعافي من مرضها، محددا سبب الوفاة بأنه "تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي"، وفقا للوكالة.