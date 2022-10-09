دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الكاتب السعودي، تركي الحمد، تحول أمريكا من "البرغماتية" إلى ما وصفها بـ"الأدلجة المتيبسة"، وذلك في إطار تعليقه على تعامل إدارة جو بايدن مع روسيا والسعودية.

وقال الحمد في تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حين تسود "العقلية التامرية" خطابات سياسي معين،وتفسر الأحداث وفق هذه العقلية،فاعلم أن صاحب هذا الخطاب "مأزوم" وغارق في مشكلاته الذاتية التي لا يجد لها حلًا،ولكنه لا يريد الاعتراف بذلك حفاظًا على توازنه النفسي تحديدًا،فيلقي باللوم على "الآخر"،الذي حتى لو لم يكن موجودًا، فلا بد من ابتكاره"، حسب قوله.

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "هذا هو وضع بايدن وإدارته في تصريحاته ضد روسيا والسعودية.لقد كانت أميركا رائدة من رواد "البرغماتية" في العالم،ولكنها تنزلق اليوم نحو أدلجة متيبسة، ربما كان أحد أسبابها هو كثرة المتأمركين الجدد في هذه الإدارة،الذين فرضوا أجندتهم الأيديولوجية،وعقدهم التاريخية على العمل البراغماتي الأمريكي التقليدي".

وختم الحمد بالقول: "أقول ربما مع ميلي إلى الجزم"، حسب تعبيره.

ولا تعيش العلاقات بين أمريكا والسعودية أفضل أوقاتها بعد قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، في خطوة اعتبرتها أمريكا دعمًا من السعودية لروسيا، وقالت إنها تدرس خيارات الرد.