دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للإعلامي المصري، توفيق عكاشة وما قاله قبل سنوات على غزو روسيا لأوكرانيا وما قاله عن الحرب العالمية الثالثة.

وجاء في مقطع الفيديو المتداول لعكاشة على قناة الفراعين: "انا قلت اني رح أتكلم عن الحرب العالمية الثالثة، الحرب العالمية الثالثة حتيجي من الناحية الشمالية قادمة من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى، مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، وكله شغال في الحرب.."

وتابع قائلا: "بعد هذا ستدخل الصين داعمة لروسيا لأن كوريا الشمالية حتدخل مع روسيا فور اندلاع الحرب بين روسيا وحلف الناتو، بعد كده حتدعم أميركا بقوة وتبدأ أمريكا التدخل، وأثناء انضمام الصين للحرب ستنضم أمريكا في هذه الحرب.."

وأضاف: "هذه الحرب حرب فاصلة، الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي.. حيقول لك روسيا حتساعد الفرس في حربهم ضد العرب، لأ.." مضيفا: "لكن بشرط واحد هو الموقف السعودي تجاه روسيا.. الحرب العالمية الثالثة ستأخذ بين 3 إلى 6 سنوات حتى تنتهي".