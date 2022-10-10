دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بإدارة دونالد ترامب عن المملكة العربية السعودية وتصريح عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وقال بومبيو في التصريحات المتداولة عن مقابلة أجراها على قناة فوكس: "لدينا القدرة على مساعدة أنفسنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لتطوير ليس فقط ما صرحت به السعودية وعادل الجبير حول المصافي النفطية، وقمنا أيضا بغلق خط أنابيب وجعلنا إصدار التصاريح صعبا.."

وتابع بومبيو: "توجيه أصابع الاتهام إلى أشخاص آخرين، أوبك أو السعودية هو خطأ فادح عندما تملك الولايات المتحدة القدرة على الاكتفاء الذاتي من الطاقة وبصراحة تقديم الطاقة للعالم أيضا، هذا يتعلق بوضع المواطن الأمريكي أولا.."

وأضاف: "ووضع المواطن الأمريكي أولا يعني علاقة قوية وعميقة أمنية مع المملكة العربية السعودية كما فعلنا على مدى عقود، قمنا بذلك خلال إدارة ترامب وكانت (السعودية) شريكا أمنيا مهما ويجب أن تبقى كذلك.."