دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، أنها لم توفد مراقبين لمتابعة الاستفتاءات التي تم تنظيمها فى أوكرانيا مؤخرا.

ونفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أية مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات"، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.

وذكر البيان: "ردا علي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة فى بطولة العالم للإسكواش المرتقب تنظيمها في مصر فى ديسمبر/ كانون الأول المقبل نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها فى أوكرانيا مؤخرا، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أية مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات" .

وكانت أوكرانيا أعلنت، يوم السبت، أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر للاستفتاء الروسي الزائف في 4 مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول".

وأضاف البيان أن "مراقبون ممثلون للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي".

وأشار البيان إلى أن ممثلا للحكومة المصرية بدا داعما لـ"استفتاء زائفا تم تنظيمه بالتزامن مع ضم فلاديمير بوتين القاتل للأراضي الأوكرانية".

وقالت نائبة رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا أن الاستفتاء كان عادلا لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".