دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية القبض على شخص التقط فيديو لابنته الصغيرة قرب مقبرة، زاعمًا تعرضها للإساءة من زوجة والدها، بعد وفاة والدتها.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، الثلاثاء، إن السلطات رصدت فيديو ظهرت خلاله طفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، وباشرت التحقيق في الواقعة.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن المتحدث باسم مدير الأمن العام عامر السرطاوي، قوله، وإنه "من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، حيث أُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة".

واعترف والد الطفلة أنه صورها وهي في هذه الحالة المأساوية بغرض نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "لحصد مشاهدات مرتفعة".

وأحالت إدارة حماية الأسرة هذا الشخص إلى القضاء، فيما تم عمل دراسة حالة اجتماعية للطفلة لضمان عدم تكرار ما حدث معها.