لبنان وإسرائيل يقتربان من "اتفاق تاريخي" بوساطة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى ما وصفه كبيرا المفاوضين من البلدين بـ"اتفاق تاريخي"، بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط التي ​​من المحتمل أن تحتوي على حقول غنية بالغاز الطبيعي.

وقال إيال حولاتا رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي كبير المفاوضين الإسرائيليين، في بيان، إن إسرائيل راضية عن أحدث مسودة للاتفاق، مضيفا: "تم تلبية جميع مطالبنا، وتم تعديل التغييرات التي طلبناها". وتابع بالقول: لقد حمينا المصالح الأمنية لإسرائيل ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

من جانبه، قال المفاوض اللبناني ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، لشبكة CNN عبر الهاتف: "شعر لبنان أن الصفقة تأخذ في الاعتبار جميع متطلباتنا ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالشيء نفسه. إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود (الوسيط الأمريكي) عاموس هوكستين يمكن أن تؤدي قريبًا إلى صفقة تاريخية".

وأضاف بو صعب: "بعد ستة أيام من الدبلوماسية المكوكية والعمل الماراثوني ليلا ونهارا، خلصنا جميعا إلى أن الجميع بذل قصارى جهده والقرار التالي يعود إلى قيادة البلدين في أن تقبل الصفقة أو ترفضها".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن بو صعب سلم الرئيس ميشال عون الصيغة التي تسلمها من هوكستين بشأن ملف ترسيم الحدود.