دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث أكد الرئيسان على العلاقات القوية بين البلدين.

وقال بوتين، خلال استقباله للشيخ محمد بن زايد قبيل عقد جلسة مباحثات ثنائية، إنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".

وأضاف: "نحن ممتنون لكم على جهود الوساطة التي بذلتموها والتي أدت إلى حل عدد من القضايا الإنسانية الحساسة إلى حد ما. إنني أعلم بقلقك بشأن تطور الوضع ككل ورغبتك في المساهمة في تسوية جميع القضايا الخلافية، بما في ذلك الأزمة التي تحدث اليوم في أوكرانيا. أود أن أشير إلى أن هذا بالفعل عامل مهم يجعل من الممكن استخدام نفوذكم من أجل التحرك نحو تسوية الوضع".

وحول العلاقات الثنائية، قال بوتين إنها "تتطور بنجاح كبير. في العام الماضي، كان نمو حجم التجارة (قبل الأزمة في أوكرانيا) 65%، وهذا العام، على الرغم من كل الصعوبات، استمر النمو، ليس بنفس حجم العام الماضي، ولكن رغم ذلك وصل إلى 17%".

وتطرق بوتين إلى دور روسيا والإمارات في مجموعة "أوبك بلس"، قائلا: "نعمل بنشاط في إطار أوبك بلس. أعلم أن موقفك وأفعالنا وقراراتنا ليست موجهة ضد أي أحد، ولن نقوم أو نفعل ذلك بطريقة تخلق مشاكل لأي أحد".

وأضاف: "تهدف أعمالنا إلى خلق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بحيث يشعر كل من مستهلكي وموردي الطاقة للأسواق العالمية بالهدوء والاستقرار والثقة. ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب. لذلك، نستجيب دائمًا لاحتياجات السوق، ونحاول القيام بذلك بشكل مناسب للأحداث الجارية".

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء بوتين، كما وجّه إليه التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأشار رئيس الإمارات إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال رئيس الإمارات إنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".

وأضاف: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام... سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس".