دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا "مجدولة مسبقا"، مؤكدا أنها تأتي ضمن "خياراتنا السيادية المستقلة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، إن زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا "مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".

وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، الثلاثاء، "تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة".

وذكرت الخارجية الإماراتية أن المباحثات الثنائية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الإمارات للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين".