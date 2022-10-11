أعضاء بالكونغرس يقدمون مشروع قانون لتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية فورا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر أعضاء بالكونغرس الأمريكي أن "أفضل" طريقة للرد على ما وصفوه بـ"احتضان" السعودية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة إلى قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، هو تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة فورا.

وقال عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال وعضو مجلس النواب رو خانا، في مقال رأي بموقع "بوليتكو" الأمريكي، إن "السعودية تواطأت مع روسيا، حيث قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا في اجتماع أوبك بلس، وبالتالي رفع سعر الغاز لصالح روسيا". واعتبرا أن "هذه الخطوة المروعة ستؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي، وتقويض الجهود الناجحة في الولايات المتحدة لخفض سعر الوقود، والمساعدة في تأجيج غزو بوتين غير المبرر لأوكرانيا".

ووصفا القرار السعودي بأنه "ضربة موجعة للولايات المتحدة"، لكنهما قالا إن "لدى الولايات المتحدة أيضًا طريقة للرد، إذ ​​يمكنها على الفور إيقاف النقل الهائل لتكنولوجيا الحرب الأمريكية إلى أيدي السعوديين. ببساطة، لا ينبغي لأمريكا أن توفر مثل هذه السيطرة غير المحدودة على أنظمة الدفاع الاستراتيجية لحليف لأكبر عدو لنا فلاديمير بوتين".

وأضافا: "هذا هو السبب في أننا سنقدم تشريعا إلى مجلسي الشيوخ والنواب يوم الثلاثاء من أجل تعليق جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية على الفور". وأشارا إلى أنه "لعدة سنوات حتى الآن، كان زملاؤنا (بالكونغرس) يدرسون مقترحات مماثلة، لكن هذه المشاريع لم يتم تمريرها". وقالا: "بسبب رد الفعل الغاضب من الحزبين على تواطؤ السعودية مع روسيا، نعتقد أن هذه المرة مختلفة. بناءً على محادثتنا مع الزملاء، يحظى تشريعنا بالفعل بدعم من الحزبين في كلا المجلسين".