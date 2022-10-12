معطف محمد بن زايد بعد لقائه بوتين يثير تفاعلا.. فكيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة خروج رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرتديا معطفا أسود بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام إماراتية ومغردون إماراتيون دخول الشيخ محمد بن زايد إلى مقر لقائه ببوتين في مدينة سانت بطرسبورغ، غير مرتدي معطفا.

وقبل خروج الرئيسين ليودع بوتين ضيفه، ظهر أحد أفراد الحرس الرئاسي وهو يحمل معطفا فاتح اللون وينتظر في الخارج بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة حسبما يبدو.

وخرج الشيخ الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي مرتديا معطفا أسود، قالت وسائل إعلام إماراتية إنه "معطف بوتين الشخصي"، وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد منه بشكل مستقل.

وكان قد أجرى الشيخ محمد بن زايد زيارة إلى روسيا الثلاثاء، وناقش مع بوتين " عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية التي تخدم جميع الأطراف وتحقق السلام والاستقرار في العالم"، وفق تغريدة نشرها رئيس الإمارات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.