دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن "يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة"، ووصف العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها"مؤسسية واستراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، لقناة "العربية"، يوم الثلاثاء، أن "قرار منظمة أوبك بلس اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء"، في إشارة إلى قرار المنظمة بتخفيض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، وتابع أن "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وأنها تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين".

وعلق وزير الخارجية السعودي على الحوار مع إيران بقوله إن "الحوار لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".

وبشأن الأزمة اليمنية، قال إن "مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة، وأن الحكومة اليمنية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن".

وعلق على الأوضاع في العراق بقوله: "نتمنى أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليا".

دوليا، قال الأمير فيصل بن فرحان على صعيد الأزمة الأوكرانية: "نسعى لدفع أطراف الأزمة إلى الحوار لإيقاف النزاع".

وعلى صعيد العلاقات مع الصين، ذكر أنها "اقتصادية بالمستوى الأول، ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".