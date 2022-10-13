دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ملقيا الضوء على 5 نقاط نشرها عبر انفوغرافيك.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الإسرائيلي على صفحته الرسمية بتويتر، أعادت نشرها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث عدد الانفوغراف 5 نقاط للاتفاق على عدد من الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية واعتبارها "نافذة فرصة" مشيرة إلى "تحقيق الاستقرار في لبنان وتقليص اعتماده على حزب الله".

على الجهة الأخرى، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، عقب لقاء مع الرئيس ميشال عون إن "الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع "توتال" والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز".

وتابع قائلا وفقا لما نقلته صفحة الرئاسة اللبنانية على تويتر: "النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل".