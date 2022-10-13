"الرذيلة مقابل مال".. داخلية الكويت تنشر صورة وتعلن القبض على 8 أشخاص

الشرق الأوسط
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الصورة التي نشرتها الداخلية الكويتية
Credit: Kuwait MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمة "ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية".

ونشرت الداخلية الكويتية صورة مموهة للأشخاص الثمانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

وعلقت الداخلية الكويتية في تعليق صادر عن الإعلام الأمني: "الجهود الأمنية المستمرة والمكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط 8 أشخاص بمنطقة السالمية بتمهه ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.."

وأضافت أنه "تم احالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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