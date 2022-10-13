البرلمان العراقي ينتخب عبداللطيف رشيد رئيسا للبلاد خلفا لبرهم صالح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتخب البرلمان العراقي، عبداللطيف رشيد، رئيسا للبلاد بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من التصويت، بعد انحسار المنافسة بينه وبين الرئيس السابق برهم صالح، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الخميس.

وحصل رشيد على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لبرهم صالح في حين اعتُبرت 8 أصوات لاغية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

ووُلد الرئيس العراقي المنتخب في 10أغسطس/آب من عام 1944 في منطقة السليمانية في العراق.

وكان رشيد المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق وعمل وزيرا للموارد المائية.