بوتين يستقبل محمود عباس بـ"الأحضان" في لقاء جمعهما في أستانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على هامش مؤتمر عُقد في العاصمة الكازاخية أستانا، وقد تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستقبال بوتين لعباس والذي لوحظت فيه "الحفاوة" البالغة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي على أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية وبحث معه آخر التطورات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية وتوطيد "أواصر الصداقة" بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) إن بوتين وعباس قاما بتحية بعضهما بـ"حرارة شديدة" وتحدثا باللغة الإنجليزية لوقت قصير وأضافت بالقول: "لم يتبع الدبلوماسيان بورتوكول المصافحة واحتضنا بعضهما بود كتعبير عن العاطفة".

وأكد الرئيس الروسي لنظيره الفلسطيني أن موقف روسيا من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني "ثابت" وأنه مبني على قرارات الأمم المتحدة، وفقا لتاس.