دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار السيناتور توم كوتون، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات التي أدلى بها حول المملكة العربية السعودية وسبب "طلب" أمريكا تأجيل قرار أوبك+ بتقليص الإنتاج.

تصريحات السيناتور المتداولة جاءت في مقابلة مع قناة فوكس وقال فيها: "الديمقراطيون سيفعلون أي شيء للحيلولة دون ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات، ولكن تذكروا هو لم يطلب من السعوديين ألا يقلصوا الإنتاج، بل طلب منهم فقط الانتظار لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات، لأن سياسة بايدن الرسمية في الحملة الانتخابية ومنذ توليه الرئاسة هو القيام بكل ما بوسعه للإضرار بإنتاج الوقود الأحفوري هنا (بأمريكا) وحول العالم.."

وتابع: "هناك سببان بسيطان حول ما حدث بقرار أوبك وعلاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وزيارة اعتمادنا على النفط الأجنبي، أولا، جو بايدن شن حربا على منتجي النفط الأمريكيين، لو كنا ننتج المزيد هنا لما كنا سنعتمد على أي أحد بالخارج.."

وأضاف: "ثانيا، جو بايدن وباراك أوباما والحزب الديمقراطي قاموا بشن حملة لنبذ وتهميش السعودية رجوعا إلى 13 سنة ماضية وذلك عبر التودد لإيران واسترضاء عدونا الأخلاقي، خلال حقة رونالد ريغان في الثمانينيات كان باستطاعته الضغط على السعودية لإبقاء أسعار النفط متدنية الأمر الذي دمر اقتصاد الاتحاد السوفيتي لماذا لا يستطيع بايدن القيام بذلك مع السعوديين ضد روسيا بوتين؟ والسبب هو لأنهم شنوا هذه الحملة على السعودية صديقتنا منذ زمن طويل لصالح عدوتنا إيران وهذا بالضبط قصر النظر في السياسات الخارجية.."