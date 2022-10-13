مصدر لـCNN: لقاء أمير قطر وبوتين كان لـ"نزع فتيل" التوترات بين البلدين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN، أن لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مؤتمر آسيوي في كازاخستان، الخميس، جاء لـ"نزع فتيل التوترات" بين موسكو والدوحة.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كانا على علم بالاجتماع بين الشيخ تميم وبوتين قبل عقده. وأضاف المصدر: "الهدف من اجتماع أمير قطر والرئيس بوتين كان نزع فتيل التوترات بين روسيا وقطر، والتي تصاعدت بعد أحداث عدة".

وأوضح المصدر أن التوترات تصاعدت بين موسكو والدوحة بعد الاتصال الهاتفي بين أمير قطر والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، وبعد أن انتقدت قطر ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا، وبعد مشاركة الدوحة في اجتماع لدول "الناتو +8" في ألمانيا في إبريل/نيسان الماضي.

وقال المصدر إن التوترات مع موسكو عرقلت جهود قطر في العديد من القضايا المحورية في المنطقة، بما في ذلك سوريا، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بحمل رسائل حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف المصدر: "هناك مخاوف من أن تمنع روسيا جهود قطر للوساطة في ليبيا"، وتابع قائلا: "تريد قطر علاقات طيبة مع موسكو وغيرها في المنطقة كي تكون قادرة على العمل على ملفات دبلوماسية عدة وأخرى تتعلق بالوساطة".

وكان بيان صادر عن الكرملين قد ذكر أن أمير قطر أبلغ الرئيس الروسي بإمكانية تقوية "الروابط التاريخية" بين البلدين على المستوى السياسي، وأنه يوجد آفاق للتعاون على صعيد الطاقة بين الدولتين.