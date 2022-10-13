"الحل في الرياض".. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على فيديو لإعلامي سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على مقطع فيديو بعنوان "الحل في الرياض" نشره الإعلامي السعودي، حسين الغاوي، على صفحته بتويتر.

فيرنانديز أعاد نشر المقطع على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: " مثال ذكي للتعليق السعودي / الدبلوماسية العامة المتقنة (باللغتين العربية والإنجليزية)، لا سيما فضح النفاق والتعامل المزدوج للعديد من النقاد الأجانب (خاصة الغربيين) للمملكة العربية السعودية".

ويأتي تعليق الدبلوماسي الأمريكي السابق وسط التفاعل الواسع الذي تثيره تعليقات مشرعين وسياسيين ودبلوماسيين سابقين وحاليين بانتقاد المملكة العربية السعودية عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها أو ما يُعرف باسم "أوبك+" عن تقليص الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا.

ويذكر أن وزارة الخارجية السعودية وعلى لسان "مصدر مسؤول" قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر 2022م، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "‏‎وتود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وأكدت الخارجية على أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".