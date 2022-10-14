السعودية.. تداول فيديو "مهارة" سعوديات بتدريبات رماية بكلية الملك فهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تدريبات على الرماية لنساء في كلية الملك الأمنية فهد وسط تفاعل.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، سناب شات.

ومن الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيد تداول صور لنساء بالسك الأمني في السعودية وخصوصا خلال مواسم الحج.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت العام 2019 فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

ويذكر أن للسعودية أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في منطقة الخليج، بعمليات تدريب تربط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويعتبر الجيش السعودي ثالث أكبر جيش على الترتيب العالمي من حيث الميزانية المخصصة له.