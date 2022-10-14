خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجرا

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لإنقاذ السلطات التونسية لمهاجرين من إفريقيا
Credit: FETHI BELAID/AFP via Getty Images

(CNN)-- انتشل خفر السواحل التونسي، يوم الخميس، جثث 15 مهاجرا على الأقل من 3 مناطق قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

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وقالت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن الحرس البحري، إنه تم انتشال الجثث من الشابة وسلاكته والمهدية خلال يومي الأربعاء والخميس بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وساعدت في دفع الجثث أقرب إلى الساحل.

وأضافت الوكالة أن "الجثث التي تم العثور عليها تحللت جميعها، مما يشير إلى أنها كانت في البحر لفترة طويلة، بينما أشارت الفحوصات الأولية إلى أنها تنتمي إلى مهاجرين من جنسيات متعددة بعضهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

ولفتت وكالة الأنباء إلى أن مناطق مختلفة منها جرجيس والشابة، تخضع لعمليات بحث وتمشيط مكثفة، بعد غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين.

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