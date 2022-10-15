دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، على شخص قال إن الإمارات أبلغت أمريكا بمعارضتها قرار "أوبك بلس" تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن أبوظبي ستختار الوقوف مع الرياض إن خُيرت بينها وبين واشنطن.

وقال خلفان عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر: "احدهم خاطبني عبر تويتر مدعيًا أن الإمارات قالت لكيري إن المملكة ضغطت عليها لتقف معها في منظمة أوبك + في تخفيض الإنتاج"، على حد قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلًا: "الظاهر أحد الذين لا تعجبهم الإمارات..قلت في نفسي أن مثل هذا الجاهل لا يدرك أن الإمارات اذا خيرت أن تقف مع السعودية أو أمريكا..فستختار الوقوف مع السعودية دون شك"، حسب تعبيره.

وأضاف خلفان قائلًا: "الإمارات لا تخفي موقفها مع المملكة.. موقفها معلن، والجميع يعرفه الإماراتي سعودي، والسعودي اماراتي"، على حد قوله.

وكانت واشنطن قد قالت إن بعض الدول أبلغتها "بشكل خاص" أنها كانت تعارض قرار خفض إنتاج النفط لكنها "أُجبرت" على الموافقة مع ما تراه السعودية في هذا الشأن.