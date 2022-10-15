تركيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار في منجم للفحم

(CNN)-- أعلنت السلطات التركية، يوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى جراء وقوع انفجار في منجم للفحم في بلدة أماسرا بولاية بارطن الواقعة شمال البلاد على البحر الأسود.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر: "فقدنا 22 مواطنا في الانفجار الذي وقع في المنجم، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان تعافي الجرحى في أسرع وقت ممكن".

وذكرت حاكمة ولاية بارطن نورتاج أرسلان: "هناك 44 شخصا عالقون على عمق 300 متر، و5 أشخاص على عمق 350 مترا، وجهود إنقاذهم مستمرة"، وأضافت أنه جرى إنقاذ 12 شخصا حتى الآن، وأن أعمال الإنقاذ تجري حاليا على عمق 250 مترا، بحسب قناة TRT التركية الرسمية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة يوم السبت، وقرر التوجه إلى بارطن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم المنكوب.