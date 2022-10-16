إيران تهاجم بايدن لدعمه الاحتجاجات في البلاد

جرتهما بالقوة في الشارع.. شاهد ما فعلته الشرطة الإيرانية مع رجل وزوجته الحامل

(CNN)—انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدعمه الاحتجاجات الجارية في إيران، وفقا لمنشور عبر انستغرام صدر الأحد.

وكتب كنعاني، في منشوره: "يوم السبت، دعم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الاضطربات في إيران كثير من المرات خلال تصريحات تدخلية".

وأضاف كنعاني أن إيران لن تخضع لـ"العقوبات الوحشية والتهديدات السخيفة" للولايات المتحدة، ولن تنزعج من "التدخلات والتصريحات السياسية... غير المثمرة لسنوات ضد إيران".

يوم السبت، قال بايدن إنه "ذُهل" بردود فعل الإيرانيين تجاه وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا)، مُضيفا أن البلاد أيقظتها" التظاهرات التي تقودها النساء، ولن تهدأ "لوقت طويل".

ودعا بايدن إيران إلى "إنهاء العنف ضد مواطنيها لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية، وقال: "أنا أود أن تعلموا أننا نقف مع المواطنين، والنساء الشجاعات في إيران، بشكل حقيقي".

في مكالمة هاتفية مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن وفاة أميني "مؤلمة لنا جميعًا"، لكنه قال إن القضية يُنظر إليها على أنها ذريعة لبعض السلطات الغربية للتدخل، بحسب شبكة "برس تي في" الحكومية.

كما قال وزير الخارجية إن الاحتجاجات والمطالب السلمية تختلف عن "أعمال الشغب" التي تحدث في بعض المدن الإيرانية، حسبما أفادت "برس تي في". وغرد بوريل قائلاً إنه تحدث مع أمير عبد اللهيان وأخبره أن للشعب الإيراني الحق في "الاحتجاج السلمي والدفاع عن حقوق الإنسان." كما دعا إلى إنهاء "القمع العنيف، والإفراج عن المتظاهرين، و الوصول إلى الإنترنت والمساءلة".