نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، العثور على طفلة قيل إنها "اختُطفت" من أمام منزلها وأثارت تعاطفا واسعا على مدار اليومين الماضيين في المملكة.

وقال الأمن العام في بيان له: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف فتاة من أمام منزلها بمحافظة المزاحمية، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغا من ذويها حيث تم العثور على الفتاة وجاري استكمال إجراءات الاستدلال وفق ما ورد في البلاغ واستكمال الإجراءات النظامية كافة".

وكان قد انتشر وسم "أميرة مخطوفة المزاحمية" بشكل واسع على مدار اليومين وتصدر الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية لأوقات معينة.

وأعرب عدد من المغردين عن تعاطفهم مع ذوي الفتاة داعين أن تكون بخير وصحة.

وتلقى مغردون خبر العثور على الفتاة بحالة من الارتياح شابها بعض الترقب لمعرفة وضعها الصحي وحقيقة ما تعرضت له.