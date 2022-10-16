السعودية.. توضيح حكومي حول ظهور "مخلوق غريب" في أحد المنتزهات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، حقيقة الفيديو المتداول لكائن غريب في أحد المنتزهات مشيرا إلى أنه من "الكلاب السائبة".

وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة، يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وأنه وبعد إرسال فريق ميداني يوم الأربعاء 12/10/2022 والوقوف على الموقع تبين أن الكائن أحد الكلاب السائبة".

وأردف المركز في بيانه بالقول: "ويؤكد المركز في الوقت نفسه متابعته جميع ما ينشر في وسائل الإعلام والتفاعل الفوري معها مهيبا بالجميع تحري الدقة في النشر والرجوع للمركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها عبر منصة فطري أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز".

وكان قد تداول مغردون على مدار يومين، مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر "مخلوقا غريبا" في المنتزه المذكور وسط تساؤلات حوله.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مركز رسمي يتبع للحكومة السعودية.