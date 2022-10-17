دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده ستبذل جهدها لمنع تفاقم الأزمة الأوكرانية، وذلك على هامش اتصال أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

بحث الشيخ محمد بن زايد وزيلينسكي "مستجدات الأزمة وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ستعمل على "تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف".

وأكد أن تداعيات الأزمة في أوكرانيا "لا تتوقف عند روسيا وأكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وتؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين"، وفقا لما أوردته "وام".

يأتي الاتصال بين الشيخ محمد بن زايد وزيلينسكي بعد مرور أسبوع على زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا، وعقده مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.