أستراليا تعلن التراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

نشر الثلاثاء ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، التراجع عن قرار حكومتها السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن بلادها "تراجعت عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

وأضافت: "القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال في تل أبيب".

وتابعت بالقول إن الحكومة الحالية "لن تتراجع عن دعمها لإسرائيل، ولن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني ".

وكانت الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون اعترفت بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل في عام 2018، بعد خطوة مماثلة مثيرة للجدل من إدارة دونالد ترامب.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية: "يؤسفني أن قرار موريسون أدى إلى تغيير موقف أستراليا".