دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي لدى إسرائيل، الثلاثاء، ردا على إعلان الحكومة الأسترالية التراجع عن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، أن بلادها "تراجعت عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، الذي اتخذته الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في بيان، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأسترالي. وقال إن "القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا شيء على الإطلاق سيغير ذلك".

وأضاف: "في ضوء الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار في أستراليا، كرد متسرع على تقرير غير صحيح في وسائل الإعلام، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن تدير الحكومة الأسترالية الأمور الأخرى بشكل أكثر جدية ومهنية"، دون تحديد ما وصفه بـ "تقرير غير صحيح".