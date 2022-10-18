"اتركوا الأسد في عرينه".. خلفان يغرد عن "الخيار غير المعلن" لبوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الفريق ضاحي خلفان ما وصفها بـ"رسالة إلى من يهمه الأمر" في الأزمة الروسية - الأوكرانية، محذرًا من "التحرش بالأسد"، على حد تعبيره.

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر: "رسالة إلى من يهمه الأمر في الأزمة الروسية الأوكرانية: اتركوا الأسد في عرينه ولا تتحرشوا به"، مضيفا أن "الخيار غير المعلن للرئيس الروسي: يا تتركوني في الأربعة أقاليم أو أدمر كل الأقاليم"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن ضم 4 مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، بينما يواصل الجيش الروسي تصعيد عملياته العسكرية في أنحاء أوكرانيا وقصف العاصمة كييف.

وفي تغريدات أخرى الإثنين، قال خلفان إن "الإنسان يشعر بصعوبة بالغة، كيف نصدق أننا في القرن الحادي والعشرين، والعالم المتقدم يعمل على تأجيج الحروب لا إلى كبح جماحها، إلى أين يتجه العالم... إلى الاقتتال وسفك الدماء والحروب".

وأضاف: "كنت متشائما من فوز الديمقراطيين.. كان يبدو أنهم يهدفون إلى شيء يزعج العالم، وقد فعلوا"، وتابع بالقول: "الديمقراطيون استخدموا الإخوان في الوطن العربي...والآن تتهمهم روسيا باستخدام النازيين الجدد"، في إشارة إلى التصريحات الروسية عن محاربة "النازيين الجدد" في أوكرانيا.