الإمارات تستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت دولة الإمارات، يوم الاثنين، عن "استنكرها" لتصريحات أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج ببلجيكا، مشيرة إلى أن أية تصريحات من هذا النوع "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إنها ترفض تصريحات بوريل ووصفتها بـ"العنصرية"، مشيرة إلى أنها "تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت الوزارة أنها "استدعت القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية".

وتابعت أن "تعليقات بوريل تعتبر مخيبة للآمال وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلا عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح".

وكان جوزيب بوريل وصف العالم خارج الاتحاد الأوروبي بـ"الأدغال"، بينما قال إن القارة الأوروبية "حديقة".