الإمارات تعلن تقديم 100 مليون دولار مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بتقديم 100 مليون دولار في صورة مساعدات إغاثية إنسانية إضافية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن المساعدات "تأتي انطلاقًا من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات".

وأشارت الهاشمي إلى أن الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة، إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، إضافة إلى تسيير طائرات بمساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا.

يأتي ذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية يوم السبت تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، عقب اتهامات أمريكية للمملكة بالوقوف إلى جانب روسيا عندما قاومت ضغوط واشنطن للتراجع عن دعم قرار أوبك بلس لخفض إنتاج النفط. وهو ما نفته الرياض.

في سياق متصل، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل المزروعي، إن "قرارات المنظمة فنية بحتة تقوم على دراسات العرض والطلب في الأسواق لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب".

وشدد المزروعي، خلال مؤتمر الثلاثاء في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، على "مصداقية وشفافية المنظمة (أوبك) التي تعبر عن المهنية في اتخاذ القرارات الصائبة".

وأضاف: "نجدد ثقتنا في القرار ونؤكد أن هذا القرار كان صائبًا، ومتماشيا مع المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وأن القرار مبني على أسس فنية ودراسات تواكب أوضاع السوق العالمية ومستويات العرض والطلب".

وقال المزروعي إن القرار من شأنه المساعدة في استقرار أسعار أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.