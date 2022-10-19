دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان الأربعاء، إنها تتطلع إلى "تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسيطنية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

كانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت في بيان يوم الثلاثاء، إن بلادها "تراجعت عن قرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"، موضحة أن "القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "سفارة أستراليا كانت دائمًا ولا تزال في تل أبيب".

بينما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي لديها ردًا على الخطوة، وقال رئيس الوزراء يائير لابيد، في بيان، "القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا شيء على الإطلاق سيغير ذلك".

في عام 2018، اعترفت الحكومة الأسترالية السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بعد أن اتخذت إدارة الرئيس االأمريكي لسابق دونالد ترامب خطوة مماثلة.