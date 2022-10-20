دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، تحذيرا جديدا للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مطالبهم بالتوقف عن "التدخل" في شؤون بلاده، على حد تعبيره.

وكان سلامي قد وجه تحذيرا آخر للمملكة العربية السعودية، الاثنين، الماضي، وطالبها بأن تسيطر على وسائل الإعلام "الممولة" من قبلها أو مواجهة "العواقب"، متهما إياها بـ"التحريض"، بحسب تعبيره.

وقال سلامي، في تجمع للتنديد بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، ضم علماء دين وطلاب بالحوزة العلمية بمدينة قم، الخميس، إن بلاده "ترصد تفكير العدو ونواياه وسياساته واستراتيجيته، وترصد حجم ومستوى وأفق رؤية العدو في كل لحظة".

وأضاف قائد الحرس الثوري: "كفوا عن التدخل في شؤون إيران الداخلية، أقول لآل سعود: احتموا بالقصور الزجاجية، هذا تحذيرنا، بيتكم عنكبوتي، لقد اعتمدتم على إسرائيل التي تنهار، وهذه عاقبة ما قمتم به"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

ووصف سلامي التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بـ"التحالف الشيطاني"، مضيفا أنه "مُني بهزيمة، ورؤوس أموال الدول المناوئة لليمن قد تبخرت"، على حد تعبيره.

كما حذر سلامي بريطانيا والولايات المتحدة قائلا: "يجب على الأمريكيين والبريطانيين أيضا أن يعرفوا ويكفوا عن أفعالهم... أي تحرك تقومون به ضد الشعب الإيراني، ستتلقون الضربات مضاعفة عدة مرات".

وأضاف أن "العدو بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، قد استنفد كل ما يوفره من قوة وثروة وإعلام وسمعة سياسية وظفها في الميدان، وبات يواجه العجز ويحاول خداع الشباب ويعتبر حرق مكب نفايات إنجازا". وتابع بالقول إن كل قوة أمريكا هي حرق مكب نفايات بالشارع، والفتنة تلفظ أنفاسها الأخيرة وولدت ميتة وستبقى وصمة عار بتاريخ أمريكا".