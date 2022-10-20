دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المملكة العربية السعودية لم تتصرف كحليف للولايات المتحدة في قرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط، لكنه أكد وجود "مصالح متعددة" بين البلدين.

وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة ABC الإخبارية الأمريكية إن "الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك بلس خطوة مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير كبير، إلى الحد الذي يتسبب فيه هذا في ارتفاع أسعار النفط، وروسيا تصدر النفط، ما يساعد في تمويل جيوب بوتين".

ورأى بلينكن أنه لم يكن هناك أي سبب لاتخاذ قرار خفض إنتاج النفط في الوقت الذي تم اتخاذه فيه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحاول جميعًا استعادة النمو الاقتصادي. وهذا بالضبط هو الوقت الخطأ للانخراط في خفض الإنتاج".

وبسؤاله عما إذا كانت هذه "أفعال حليف"، قال بلينكن: "في هذه الحالة، لا"، مضيفا: "لكن لدينا مصالح متعددة مع السعودية".