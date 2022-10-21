السعودية.. تعليق حكومي حول جلوس طفل على حافة نافذة حافلة مدرسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت صورة لطفل يجلس على حافة نافذة حافلة مدرسية جدلا في السعودية، ما دفع الشركة الحكومية المشغلة للحافلات إلى إصدار بيان توضح فيه الإجراءات التي اتخذتها بعد هذه الحادثة.

وانتشرت صورة طفل يجلس على حافة نافذة حافلة مدرسية بطريقة تمثل خطرا على سلامته، بشكل واسع على موقع تويتر.

وعلّقت شركة "رافد" المختصة بتطوير خدمات النقل والتي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على الحادثة محملة سائق الحافلة والمتعهد المسؤولية.

وقالت الشرطة في بيان إنها "وجهت إنذارا للسائق والمتعهد"، وأشارت إلى أن السائق كان يجب أن يوقف الحافلة عند ملاحظته أي تصرف يعرض سلامة الطلبة للخطر.

وعممت "رافد" على المتعهدين إجراء تعديلات فنية على النوافذ لا تسمح بفتحها بشكل كامل تجنبا لحماية الطلبة من مثل هذه الممارسات.